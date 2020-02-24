Катера ФСБ РФ наблюдали за стрельбами украинских судов в Азовском море

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Понедельник, 24 февраля 2020, 16:18

В Азовском море артиллерийские катера ВМС и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.

Источник: АрмияInform

Детали: В учениях принимали участие малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" и корабль специального обеспечения "Оникс". Отмечается, что экипажи судов успешно поразили из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляло около 1 километра.

 

Военные отмечают, что выход в море не обошелся и без присутствия "соседей" - судов страны-агрессора.

Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива" и необходимости предупреждения о намерениях по осуществлению этого.

Отмечается, что катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задачи учений и отработали кроме дневных и ночных стрельбы. Цели были поражены и ночью, после чего корабли вернулись в порт.

 

Темы: флот Минобороны


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