Катера ФСБ РФ наблюдали за стрельбами украинских судов в Азовском море

В Азовском море артиллерийские катера ВМС и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.

Источник: АрмияInform

Детали: В учениях принимали участие малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" и корабль специального обеспечения "Оникс". Отмечается, что экипажи судов успешно поразили из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляло около 1 километра.

Военные отмечают, что выход в море не обошелся и без присутствия "соседей" - судов страны-агрессора.

Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива" и необходимости предупреждения о намерениях по осуществлению этого.

Отмечается, что катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задачи учений и отработали кроме дневных и ночных стрельбы. Цели были поражены и ночью, после чего корабли вернулись в порт.