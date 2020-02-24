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У Раді готують закон для водіїв електросамокатів: щоб дотримувались ПДР

Понеділок, 24 лютого 2020, 15:29
У Раді готують закон для водіїв електросамокатів: щоб дотримувались ПДР

Народні депутати від фракції "Голосу" внесли до Верховної Ради проект закону, яким пропонується узаконити як учасників дорожнього руху власників персонального легкого електротранспорту: електричних скутерів, cігвеїв, гіробордів, гіроскутерів.

Джерело: нардеп "Голосу" Юлія Клименко, яку цитує пресслужба партії

Пряма мова: "Користувачі доволі часто нехтують елементарними правилами безпеки та наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації. Наше завдання – віднайти кращий баланс між людьми, які використовують новітню електротехніку та іншими учасниками дорожнього руху. Особливо це потрібно водіям, які щиро не знають як реагувати на людей на електроколесах, гіроскутерах та електросамокатах".

 
 

Деталі: Власники персонального електротранспорту, як і велосипедисти, мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках. Якщо їх немає, пересуватися можна по краю проїжджої частини дороги чи узбіччю.

Автори зазначають, що легкий електротранспорт має бути справний, обладнаний світлоповертачами та, якщо це передбачено розробниками, звуковим сигналом. Люди, які керують персональним електротранспортом у темну пору доби чи недостатній видимості зобов’язані мати увімкнену фару або ліхтар. Вони не можуть пересуватися на транспорті у стані алкогольного сп’яніння та під час їзди користуватися мобільними телефонами, тримаючи їх у руці.

 

Ініціаторами законопроекту стали Юлія Клименко, Олександр Горенюк, Наталія Піпа, Галина Васильченко, Соломія Бобровська, Оксана Савчук та Ярослав Юрчишин.

Українська правда

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Теми: ГолосВерховна Рада
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