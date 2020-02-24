В Раде готовят закон для водителей электросамокатов: чтобы придерживались ПДД

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Понедельник, 24 февраля 2020, 16:29

Народные депутаты от фракции "Голоса" внесли в Верховную Раду проект закона, которым предлагается узаконить как участников дорожного движения владельцев персонального легкого электротранспорта – электрических скутеров, cигвеев, гиробордов, гироскутеров.

Источник: нардеп "Голоса" Юлия Клименко, которую цитирует пресс-служба партии

Прямая речь: "Пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Наша задача - найти лучший баланс между людьми, которые употребляют новейшую электротехнику и другими участниками дорожного движения. Особенно это нужно водителям, которые искренне не знают, как реагировать на людей на електроколесах, гироскутерах и электросамокатах".

 
 

Детали: Владельцы персонального электротранспорта, как и велосипедисты, имеют право ездить по специальными велосипедным дорожкам. Если их нет, передвигаться можно по краю проезжей части дороги или обочине.

Авторы отмечают, что легкий электротранспорт должен быть исправен, оборудован светоотражатели и, если это предусмотрено разработчиками, звуковым сигналом. Люди, которые управляют персональным электротранспортом в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны иметь включенную фару или фонарь. Они не могут передвигаться на транспорте в состоянии алкогольного опьянения и во время езды пользоваться мобильным телефонам, держа их в руке.

 

Инициаторами законопроекта стали Юлия Клименко, Александр Горенюк, Наталья Пипа, Галина Васильченко, Соломия Бобровская, Оксана Савчук и Ярослав Юрчишин.

Украинская правда
Темы: Голос Верховная Рада


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