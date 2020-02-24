Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде готовят закон для водителей электросамокатов: чтобы придерживались ПДД

Понедельник, 24 февраля 2020, 15:29
В Раде готовят закон для водителей электросамокатов: чтобы придерживались ПДД

Народные депутаты от фракции "Голоса" внесли в Верховную Раду проект закона, которым предлагается узаконить как участников дорожного движения владельцев персонального легкого электротранспорта – электрических скутеров, cигвеев, гиробордов, гироскутеров.

Источник: нардеп "Голоса" Юлия Клименко, которую цитирует пресс-служба партии

Прямая речь: "Пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Наша задача - найти лучший баланс между людьми, которые употребляют новейшую электротехнику и другими участниками дорожного движения. Особенно это нужно водителям, которые искренне не знают, как реагировать на людей на електроколесах, гироскутерах и электросамокатах".

 
 

Детали: Владельцы персонального электротранспорта, как и велосипедисты, имеют право ездить по специальными велосипедным дорожкам. Если их нет, передвигаться можно по краю проезжей части дороги или обочине.

Авторы отмечают, что легкий электротранспорт должен быть исправен, оборудован светоотражатели и, если это предусмотрено разработчиками, звуковым сигналом. Люди, которые управляют персональным электротранспортом в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны иметь включенную фару или фонарь. Они не могут передвигаться на транспорте в состоянии алкогольного опьянения и во время езды пользоваться мобильным телефонам, держа их в руке.

 

Инициаторами законопроекта стали Юлия Клименко, Александр Горенюк, Наталья Пипа, Галина Васильченко, Соломия Бобровская, Оксана Савчук и Ярослав Юрчишин.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: