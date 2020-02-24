На кордонні з ЄС в Закарпатті мірятимуть температуру у тих, хто їде з Італії

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Понеділок, 24 лютого 2020, 17:32

Починаючи з вівторка 25 лютого на пункті пропуску автомобільного сполучення "Тиса" в Закарпатській області пасажирам будуть перевіряти температуру.

Джерело: глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Дейнеко: "Завтра з 8.00 ранку там буде забезпечена також температурна перевірка всіх транспортний засобів і пасажирів, які прямують ними, з метою запобігання потрапляння осіб з ознаками коронавируса".

Деталі: За словами Дейнеко, найбільш потенційно небезпечним є пункт пропуску для автомобільного сполучення "Тиса", що розташований поблизу міста Чоп Закарпатської області.

Він розповів, що там виконуються нерегулярні рейси, близько 500 мікроавтобусів в тиждень, які перетинають державний кордон з України в Італію і в протилежному напрямку. Ними часто курсують українців, які знаходяться на заробітках в Італії.

Дейнеко підкреслив, в 99% випадків транспортні засоби, що прямують з Італії в Україну і навпаки, використовують саме цей пункт пропуску.

Також голова Держприкордонслужби зазначив, що є ще три пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, проте вони менші.

Передісторія:

  • Пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку.
  • кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Італії у понеділок, 24 лютого, зросла до шести людей. 225 людини – інфіковані.
  • Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.
  • Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
  • МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.

Теми: Італія Закарпаття коронавірус


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