Починаючи з вівторка 25 лютого на пункті пропуску автомобільного сполучення "Тиса" в Закарпатській області пасажирам будуть перевіряти температуру.

Джерело: глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Дейнеко: "Завтра з 8.00 ранку там буде забезпечена також температурна перевірка всіх транспортний засобів і пасажирів, які прямують ними, з метою запобігання потрапляння осіб з ознаками коронавируса".

Деталі: За словами Дейнеко, найбільш потенційно небезпечним є пункт пропуску для автомобільного сполучення "Тиса", що розташований поблизу міста Чоп Закарпатської області.

Він розповів, що там виконуються нерегулярні рейси, близько 500 мікроавтобусів в тиждень, які перетинають державний кордон з України в Італію і в протилежному напрямку. Ними часто курсують українців, які знаходяться на заробітках в Італії.

Дейнеко підкреслив, в 99% випадків транспортні засоби, що прямують з Італії в Україну і навпаки, використовують саме цей пункт пропуску.

Також голова Держприкордонслужби зазначив, що є ще три пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, проте вони менші.

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