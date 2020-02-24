На Закарпатье на границе с ЕС будут измерять температуру

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Понедельник, 24 февраля 2020, 17:32

Начиная со вторника 25 февраля на пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам будут проверять температуру.

Источник: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Дейнеко: "Завтра с 8.00 утра там будет обеспечена также температурная проверка всех транспортный средств и пассажиров, следующих ими, с целью предотвращения попадания лиц с признаками коронавируса".

Детали: По словам Дейнеко, наиболее потенциально опасно пункт пропуска для автомобильного сообщения "Тиса", который расположен вблизи города Чоп Закарпатской области.

Он рассказал, что там выполняются нерегулярные рейсы, около 500 микроавтобусов в неделю, пересекающих государственную границу с Украиной в Италию и в обратном направлении. Ими часто курсируют украинцы, находящиеся на заработках в Италии.

Дейнеко подчеркнул, в 99% случаев транспортные средства, следующие из Италии в Украину и наоборот, используют именно этот пункт пропуска.

Также председатель Госпогранслужбы отметил, что есть еще три пункта пропуска на границе с Венгрией, однако они меньше.

Предыстория:

  • Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.
  • Количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек. 225 человек - инфицированы.
  • Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.
  • В то время как количество случаев заражения возрастает, нулевой пациент, который стал источником эпидемии в стране, до сих пор не найден. Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.
  • МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Темы: Италия Закарпатье коронавирус


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