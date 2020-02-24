На Закарпатье на границе с ЕС будут измерять температуру

Начиная со вторника 25 февраля на пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам будут проверять температуру.

Источник: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Дейнеко: "Завтра с 8.00 утра там будет обеспечена также температурная проверка всех транспортный средств и пассажиров, следующих ими, с целью предотвращения попадания лиц с признаками коронавируса".

Детали: По словам Дейнеко, наиболее потенциально опасно пункт пропуска для автомобильного сообщения "Тиса", который расположен вблизи города Чоп Закарпатской области.

Он рассказал, что там выполняются нерегулярные рейсы, около 500 микроавтобусов в неделю, пересекающих государственную границу с Украиной в Италию и в обратном направлении. Ими часто курсируют украинцы, находящиеся на заработках в Италии.

Дейнеко подчеркнул, в 99% случаев транспортные средства, следующие из Италии в Украину и наоборот, используют именно этот пункт пропуска.

Также председатель Госпогранслужбы отметил, что есть еще три пункта пропуска на границе с Венгрией, однако они меньше.

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