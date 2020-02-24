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Німеччина: невідомий в’їхав у натовп людей на карнавалі, багато постраждалих

Понеділок, 24 лютого 2020, 16:40

У німецькому місті Фолькмарзен невідомий на авто в'їхав у натовп під час карнавалу – за попередніми даними постраждали щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеву газету Waldeckische Landeszeitung.

За словами очевидців, сріблястий універсал Mercedes в'їхав у натовп, що спостерігав за ходою у місті Фолькмарзен, що у федеральній землі Гессен.

Згідно з першими свідченнями, щонайменше 15 осіб травмовано, в тому числі - маленькі діти. Десятки машин швидкої допомоги, поліції і пожежних служб прибули на місце. Також знадобився гелікоптер.

За даними поліції, водія автомобіля затримано, однак жодних даних про нього немає. Поліція допитує свідків.

 

Наразі слідство не встановило, чи спеціально водій в’їхав у людей. У декого з присутніх склалося враження, що водій в першу чергу націлився на дітей, але це ще не підтвердилося.

Дехто з очевидців стверджує, що водій натиснув на газ і цілеспрямовано спрямував авто на людей.

У понеділок у Фолькмарзені проходив традиційний карнавал – як і в багатьох інших містах Німеччини.

Теми: Німеччинанадзвичайна подія
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