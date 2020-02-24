Німеччина: невідомий в’їхав у натовп людей на карнавалі, багато постраждалих

2326 переглядів
Понеділок, 24 лютого 2020, 17:40

У німецькому місті Фолькмарзен невідомий на авто в'їхав у натовп під час карнавалу – за попередніми даними постраждали щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеву газету Waldeckische Landeszeitung.

За словами очевидців, сріблястий універсал Mercedes в'їхав у натовп, що спостерігав за ходою у місті Фолькмарзен, що у федеральній землі Гессен.

Згідно з першими свідченнями, щонайменше 15 осіб травмовано, в тому числі - маленькі діти. Десятки машин швидкої допомоги, поліції і пожежних служб прибули на місце. Також знадобився гелікоптер.

За даними поліції, водія автомобіля затримано, однак жодних даних про нього немає. Поліція допитує свідків.

 

Наразі слідство не встановило, чи спеціально водій в’їхав у людей. У декого з присутніх склалося враження, що водій в першу чергу націлився на дітей, але це ще не підтвердилося.

Дехто з очевидців стверджує, що водій натиснув на газ і цілеспрямовано спрямував авто на людей.

У понеділок у Фолькмарзені проходив традиційний карнавал – як і в багатьох інших містах Німеччини.

Теми: Німеччина надзвичайна подія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Партія Меркель провалила місцеві вибори у Гамбурзі 24 лютого 2020, 08:23
Tesla дозволили вирубку лісу на місці будівництва заводу у Німеччині 21 лютого 2020, 15:23
Тисячі людей вийшли на вулиці міст Німеччини після ксенофобської стрілянини 21 лютого 2020, 11:19
Усі новини
Головні новини
Рейтинг трьох партій, які проходять у Раду, зріс
Рада і Кабмін майже повністю розгубили підтримку українців – соціологія
Зеленського на виборах готові підтримати 40%
Ще один суд визнав незаконним звільнення Насірова
Усі новини
Досвід

Як заткнути рот сексисту-жартівнику? 4 історії жінок, які змусять вас реготати

здоров'я

Як впоратися з пониженим тиском?

Досвід

Як це – працювати аптекаркою