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Германия: неизвестный въехал в толпу на карнавале, много пострадавших

Понедельник, 24 февраля 2020, 16:40

В немецком городе Фолькмарзен неизвестный на авто въехал в толпу во время карнавала - по предварительным данным пострадали по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местную газету Waldeckische Landeszeitung.

По словам очевидцев, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу, которая наблюдала за карнавальным шествием в городе Фолькмарзен, что в федеральной земле Гессен.

Согласно первым показаниям, по меньшей мере 15 человек травмированы, в том числе - маленькие дети. Десятки машин скорой помощи, полиции и пожарных служб прибыли на место. Также понадобился вертолет.

По данным полиции, водитель автомобиля задержан, однако никаких данных о нем нет. Полиция допрашивает свидетелей.

 

Следствие пока не установило, намеренно ли водитель въехал в людей. В некоторых из присутствующих сложилось впечатление, что водитель в первую очередь нацелился на детей, но это еще не подтвердилось.

Некоторые из очевидцев утверждает, что водитель нажал на газ и целенаправленно направил авто на людей.

В понедельник в Фолькмарзене проходил традиционный карнавал - как и во многих других городах Германии.

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Темы: Германиячрезвычайное происшествие
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