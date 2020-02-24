В Антарктиді "зацвів" сніг: став малиновим

В Антарктиді спостерігається таке природне явище як "цвітіння" снігу.

Джерело: Міністерство освіти у Facebook

Дослівно: "Уже кілька тижнів українська антарктична станція "Академік Вернадський" оточена… малиновим снігом! Звідки він та чому такий колір? Цікаве забарвлення снігу дають мікроскопічні снігові водорості. Наші вчені їх визначили під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis".

Деталі: Науковці пояснюють, що водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати.

Оскільки, крім зеленого пігменту - хлорофілу, їхні клітини містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу виникають червоні плями ніби від малинового джему.

фото: український науковець-біолог Андрій Зотов

Зазначається, що "цвітіння" снігу сприяє зміні клімату. Адже через червоно-малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому утворюється дедалі більше яскравих водоростей.

З настанням холодів хламідомонада готується до зимового спокою і "цвітіння" снігу припиняється. Таке явище, крім Антарктиди, можна спостерігати ще і в Арктиці, а також в Альпах та інших високогірних екосистемах.