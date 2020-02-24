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В Антарктиде "зацвел" снег: стал малиновым

Понедельник, 24 февраля 2020, 16:49
В Антарктиде зацвел снег: стал малиновым

В Антарктиде наблюдается такое природное явление как "цветение" снега.

Источник: Министерство образования в Facebook

Дословно: "Уже несколько недель украинская антарктическая станция" Академик Вернадский" окружена... малиновым снегом! Откуда он и почему такой цвет?Интересную окраску снегу придают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis".

Детали: Ученые объясняют, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.

Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового джема.

 

фото: украинский ученый-биолог Андрей Зотов

Отмечается, что "цветение" снега способствует изменению климата. Ведь из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается. Такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Украинская правда
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