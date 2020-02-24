Консульство України в Мілані зупиняє обслуговування громадян

Генконсульство України в Мілані зупиняє прийом громадян і видачу документів.

Джерело: Facebook консульства України у Мілані

Дослівно: "Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого ц.р. призупиняє прийом громадян та видачу документів. Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії, про що буде своєчасно повідомлено".

Деталі: У консульстві вказали, що у разі виникнення надзвичайної ситуації, наприклад втраті документів, підтвердженій необхідності термінового виїзду в Україну, смерті родича, ДТП, арешті, варто звертатися на гарячу лінію консульства +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc_itm@mfa.gov.ua

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