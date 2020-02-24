Консульство України в Мілані зупиняє обслуговування громадян
Понеділок, 24 лютого 2020, 18:15
Генконсульство України в Мілані зупиняє прийом громадян і видачу документів.
Джерело: Facebook консульства України у Мілані
Дослівно: "Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого ц.р. призупиняє прийом громадян та видачу документів. Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії, про що буде своєчасно повідомлено".
Деталі: У консульстві вказали, що у разі виникнення надзвичайної ситуації, наприклад втраті документів, підтвердженій необхідності термінового виїзду в Україну, смерті родича, ДТП, арешті, варто звертатися на гарячу лінію консульства +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc_itm@mfa.gov.ua
Передісторія:
- Пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку.
- Кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Італії у понеділок, 24 лютого, зросла до шести людей. 225 людини – інфіковані. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.
- У той час, як кількість випадків зараження зростає, нульовий пацієнт, який став джерелом епідемії в країні, досі не знайдений.
- Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
- МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.
Українська правда