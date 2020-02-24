Консульство Украины в Милане останавливает обслуживание граждан
Генконсульство Украины в Милане останавливает прием граждан и выдачу документов.
Источник: Facebook консульства Украины в Милане
Дословно: "Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля с.г. приостанавливает прием граждан и выдачу документов. Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено".
Детали: В консульстве указали, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например потере документов, подтвержденной необходимости срочного выезда в Украину, смерти родственника, ДТП, аресте, следует обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или на электронную почту gc_itm@mfa.gov.ua
Предыстория:
- Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.
- Количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек. 225 человек - инфицированы. Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.
- В то время как количество случаев заражения возрастает, нулевой пациент, который стал источником эпидемии в стране, до сих пор не найден.
- Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.
- МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.