Консульство Украины в Милане останавливает обслуживание граждан

Генконсульство Украины в Милане останавливает прием граждан и выдачу документов.

Источник: Facebook консульства Украины в Милане

Дословно: "Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля с.г. приостанавливает прием граждан и выдачу документов. Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено".

Детали: В консульстве указали, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например потере документов, подтвержденной необходимости срочного выезда в Украину, смерти родственника, ДТП, аресте, следует обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или на электронную почту gc_itm@mfa.gov.ua

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