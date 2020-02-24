У Києві маршрутка з 11 пасажирами в’їхала у вантажівку

На проспекті Миколи Бажана в Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою – 12 постраждалих із різними ступенями тяжкості.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Аварія сталася близько 17 години вечора.

На місці події правоохоронці встановили, що водій маршрутного автобусу не впорався з керуванням.

11 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, трьох учасників ДТП доставлено до медичного закладу.

Працівники поліції встановлюють обставини автопригоди.