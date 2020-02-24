У Києві маршрутка з 11 пасажирами в’їхала у вантажівку

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Понеділок, 24 лютого 2020, 20:38
Фото: Київ Оперативний

На проспекті Миколи Бажана в Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою – 12 постраждалих із різними ступенями тяжкості.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Аварія сталася близько 17 години вечора.

На місці події правоохоронці встановили, що водій маршрутного автобусу не впорався з керуванням. 

11 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, трьох учасників ДТП доставлено до медичного закладу.

Працівники поліції встановлюють обставини автопригоди.

 

Українська правда
Теми: Київ ДТП поліція


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