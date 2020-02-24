У Києві маршрутка з 11 пасажирами в’їхала у вантажівку
На проспекті Миколи Бажана в Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою – 12 постраждалих із різними ступенями тяжкості.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Аварія сталася близько 17 години вечора.
На місці події правоохоронці встановили, що водій маршрутного автобусу не впорався з керуванням.
11 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, трьох учасників ДТП доставлено до медичного закладу.
Працівники поліції встановлюють обставини автопригоди.