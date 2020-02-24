В Киеве маршрутка с 11 пассажирами въехала в грузовик
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Понедельник, 24 февраля 2020, 20:38
На проспекте Бажана в Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком – 12 пострадавших с различной степенью тяжести.
Источник: полиция Киева
Детали: Авария произошла около 17 часов вечера.
На месте происшествия правоохранители установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением.
11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
Украинская правда
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