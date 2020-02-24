В Киеве маршрутка с 11 пассажирами въехала в грузовик

4147 просмотров
Понедельник, 24 февраля 2020, 20:38

На проспекте Бажана в Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком – 12 пострадавших с различной степенью тяжести.

Источник: полиция Киева

Детали: Авария произошла около 17 часов вечера.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением.

11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

 

Украинская правда
Темы: Киев ДТП полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Vodafone заявил об успешном тестировании 4G в киевском метро 24 февраля 2020, 18:54
"Минера", из-за которого эвакуировали 2400 человек, отправят в психбольницу 24 февраля 2020, 13:25
В "Киевгорстрое" заявили о возобновлении работ на двух объектах "Укрбуда" 24 февраля 2020, 12:05
Все новости
Главные новости
На Закарпатье созывают эпидемкомиссию из-за вируса и "итальянских бусиков"
Консульство Украины в Милане останавливает обслуживание граждан
Рейтинг трех партий, которые проходят в Раду, вырос
Рада и Кабмин почти полностью растеряли поддержку украинцев – социология
Все новости
Образование

ВНО по украинскому языку и литературе: подготовка, онлайн ресурсы, лайфхаки от экспертов

здоровье

Я все время устаю. Что это?

психология

9 необычных признаков того, что вы находитесь в хроническом стрессе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів