В Киеве маршрутка с 11 пассажирами въехала в грузовик

На проспекте Бажана в Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком – 12 пострадавших с различной степенью тяжести.

Источник: полиция Киева

Детали: Авария произошла около 17 часов вечера.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением.

11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.