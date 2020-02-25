Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Олімпійські Ігри в Токіо не планують переносити через коронавірус

Вівторок, 25 лютого 2020, 08:22
Олімпійські Ігри в Токіо не планують переносити через коронавірус

Японія продовжить готуватися до Олімпійських Ігор, які мають відбутися влітку у Токіо, хоча перспективи стримування епідемії нового коронавірусу невизначені.

Джерело: головний секретар уряду Японії Йошігіде Суга, Kyodo

Пряма мова Суги: "Ми будемо тісно співпрацювати з МОК, організаційним комітетом та столичним урядом Токіо. Ми продовжуватимемо підготовку, щоб спортсмени та глядачі могли почуватися безпечно та захищено впродовж усіх ігор".

Деталі: Представник уряду заявив, що Міжнародний олімпійський комітет упевнений у реакції Японії на вірус.

Олімпійські ігри мають тривати з 24 липня по 9 серпня, а Паралімпіада – з 25 серпня по 6 вересня.

Тим часом губернатор Токіо Юріко Койке розкритикував кандидата в мери Лондона Шона Бейлі, який заявив, що його місто може приймати ігри замість Токіо через спалах коронавірусу.

Пряма мова Шона Бейлі: "Лондон може приймати Олімпіаду в 2020 році. У нас є інфраструктура та досвід. І через спалах коронавірусу світ може потребувати нашої активізаці".

Коментар Юріко Койке: "Недоречно робити коронавірус темою перегонів за посаду мера в той час коли він викликає глобальний інтерес".

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаЯпоніякоронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: