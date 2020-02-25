Олімпійські Ігри в Токіо не планують переносити через коронавірус

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Вівторок, 25 лютого 2020, 09:22

Японія продовжить готуватися до Олімпійських Ігор, які мають відбутися влітку у Токіо, хоча перспективи стримування епідемії нового коронавірусу невизначені.

Джерело: головний секретар уряду Японії Йошігіде Суга, Kyodo

Пряма мова Суги: "Ми будемо тісно співпрацювати з МОК, організаційним комітетом та столичним урядом Токіо. Ми продовжуватимемо підготовку, щоб спортсмени та глядачі могли почуватися безпечно та захищено впродовж усіх ігор".

Деталі: Представник уряду заявив, що Міжнародний олімпійський комітет упевнений у реакції Японії на вірус.

Олімпійські ігри мають тривати з 24 липня по 9 серпня, а Паралімпіада – з 25 серпня по 6 вересня.

Тим часом губернатор Токіо Юріко Койке розкритикував кандидата в мери Лондона Шона Бейлі, який заявив, що його місто може приймати ігри замість Токіо через спалах коронавірусу.

Пряма мова Шона Бейлі: "Лондон може приймати Олімпіаду в 2020 році. У нас є інфраструктура та досвід. І через спалах коронавірусу світ може потребувати нашої активізаці".

Коментар Юріко Койке: "Недоречно робити коронавірус темою перегонів за посаду мера в той час коли він викликає глобальний інтерес".

Теми: Олімпіада Японія коронавірус Covid-2019 епідемія


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