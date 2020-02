Олімпійські Ігри в Токіо не планують переносити через коронавірус

Японія продовжить готуватися до Олімпійських Ігор, які мають відбутися влітку у Токіо, хоча перспективи стримування епідемії нового коронавірусу невизначені.

Джерело: головний секретар уряду Японії Йошігіде Суга, Kyodo

Пряма мова Суги: "Ми будемо тісно співпрацювати з МОК, організаційним комітетом та столичним урядом Токіо. Ми продовжуватимемо підготовку, щоб спортсмени та глядачі могли почуватися безпечно та захищено впродовж усіх ігор".

Деталі: Представник уряду заявив, що Міжнародний олімпійський комітет упевнений у реакції Японії на вірус.

Олімпійські ігри мають тривати з 24 липня по 9 серпня, а Паралімпіада – з 25 серпня по 6 вересня.

Тим часом губернатор Токіо Юріко Койке розкритикував кандидата в мери Лондона Шона Бейлі, який заявив, що його місто може приймати ігри замість Токіо через спалах коронавірусу.

Пряма мова Шона Бейлі: "Лондон може приймати Олімпіаду в 2020 році. У нас є інфраструктура та досвід. І через спалах коронавірусу світ може потребувати нашої активізаці".

London can host the #Olympics in 2020.



We have the infrastructure and the experience.

And due to the #coronavirus outbreak, the world might need us to step up.



As Mayor, I will make sure London is ready to answer the call and host the Olympics again.https://t.co/1jJesWS1D6