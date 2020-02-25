Олимпийские Игры в Токио не планируют переносить из-за коронавируса

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Вторник, 25 февраля 2020, 09:22

Япония продолжит готовиться к Олимпийским играм, которые должны состояться летом в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии нового коронавируса неопределенны.

Источник: главный секретарь правительства Японии Йошигиде Суга, Kyodo

Прямая речь Суги: ​​"Мы будем тесно сотрудничать с МОК, организационным комитетом и столичным правительством Токио. Мы будем продолжать подготовку, чтобы спортсмены и зрители могли чувствовать себя безопасно и защищены на протяжении всех игр".

Детали: Представитель правительства заявил, что Международный олимпийский комитет уверен в реакции Японии на вирус.

Олимпийские игры должны проходить с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября.

Между тем губернатор Токио Юрико Койке раскритиковал кандидата в мэры Лондона Шона Бэйли, который заявил, что его город может принимать игры вместо Токио из-за вспышки коронавируса.

Прямая речь Шона Бэйли: "Лондон может принимать Олимпиаду в 2020 году. У нас есть инфраструктура и опыт. И из-за вспышки коронавируса мир может нуждаться в нашей активизации".

Комментарий Юрико Койке: "Неуместно делать коронавирус темой гонки за пост мэра в то время как он вызывает глобальный интерес".

Темы: Олимпиада Япония коронавирус Covid-2019 эпидемия


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