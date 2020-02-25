Олимпийские Игры в Токио не планируют переносить из-за коронавируса
Япония продолжит готовиться к Олимпийским играм, которые должны состояться летом в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии нового коронавируса неопределенны.
Источник: главный секретарь правительства Японии Йошигиде Суга, Kyodo
Прямая речь Суги: "Мы будем тесно сотрудничать с МОК, организационным комитетом и столичным правительством Токио. Мы будем продолжать подготовку, чтобы спортсмены и зрители могли чувствовать себя безопасно и защищены на протяжении всех игр".
Детали: Представитель правительства заявил, что Международный олимпийский комитет уверен в реакции Японии на вирус.
Олимпийские игры должны проходить с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября.
Между тем губернатор Токио Юрико Койке раскритиковал кандидата в мэры Лондона Шона Бэйли, который заявил, что его город может принимать игры вместо Токио из-за вспышки коронавируса.
Прямая речь Шона Бэйли: "Лондон может принимать Олимпиаду в 2020 году. У нас есть инфраструктура и опыт. И из-за вспышки коронавируса мир может нуждаться в нашей активизации".
London can host the #Olympics in 2020.— Shaun Bailey (@ShaunBaileyUK) February 19, 2020
We have the infrastructure and the experience.
And due to the #coronavirus outbreak, the world might need us to step up.
As Mayor, I will make sure London is ready to answer the call and host the Olympics again.https://t.co/1jJesWS1D6
Комментарий Юрико Койке: "Неуместно делать коронавирус темой гонки за пост мэра в то время как он вызывает глобальный интерес".