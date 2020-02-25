У Москві помер останній маршал СРСР

У Москві у віці 95 років помер останній міністр оборони СРСР і останній маршал Радянського Союзу Дмитро Язов.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Причиною смерті стала важка і тривала хвороба".

Деталі: Відзначається, що Язов був останнім міністром оборони СРСР і останнім маршалом Радянського Союзу, який залишався живим. Військовим відомством він керував з травня 1987 року по серпень 1991 року. За цей час він вивів радянські війська з Афганістану.

Язов також був членом ЦК КПРС і кандидатом у члени Політбюро ЦК з 1987 року, а з 1990 року – членом президентської ради СРСР і потім членом Радбезу СРСР.

У серпні 1991 року він як член Держкомітету з надзвичайного стану дав наказ про введення танків та іншої військової техніки в Москву. Його заарештували після прильоту у "Внуково" з Фороса, куди він їздив на переговори з Горбачовим, і звинуватили в державній зраді. У лютому 1994 року він потрапив під амністію.

У березні 2019 року Вільнюський окружний суд заочно визнав Язова винним у військових злочинах і злочинах проти людяності і засудив до 10 років позбавлення волі. (Язов проходив у справі про події 13 січня 1991 року, коли дві колони радянської бронетехніки намагалися захопити парламент Литви і телевежу у Вільнюсі, щоб повернути Литву до складу СРСР. Тоді під час захоплення телевежі загинуло 13 осіб і, як мінімум, 140 були поранені; атака на будівлю Верховної Ради Литви не відбулася).

За подвиги в роки Великої Вітчизняної війни Язов був нагороджений орденом Червоної Зірки.

4 лютого 2020 року голова Міноборони Сергій Шойгу вручив Язову орден "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня за "великий внесок у розвиток ветеранського руху та активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді", а також ювілейну медаль "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".