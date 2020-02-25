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В Москве умер последний маршал СССР

Вторник, 25 февраля 2020, 09:00
В Москве умер последний маршал СССР

В Москве в возрасте 95 лет умер последний министр обороны СССР и последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Дословно: "Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь".

Детали: Отмечается, что Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана.

Язов также был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года – членом президентского совета СССР и затем членом Совбеза СССР.

В августе 1991 года он как член Госкомитета по чрезвычайному положению дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во "Внуково" из Фороса, куда он ездил на переговоры с Горбачевым, и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорил к 10 годам лишения свободы. (Язов проходил по делу о событиях 13 января 1991 года, когда две колонны советской бронетехники пытались захватить парламент Литвы и телебашню в Вильнюсе, чтобы вернуть Литву в состав СССР.  Тогда во время захвата телебашни погибло 13 человек и, как минимум, 140 были ранены; атака на здание Верховного Совета Литвы не состоялась).

За подвиги в годы Великой Отечественной войны Язов был награжден орденом Красной Звезды.

4 февраля 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу вручил Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени за "большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи", а также юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

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Темы: Росcия
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