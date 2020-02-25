Весняний подих: повітря прогріється до 14 градусів тепла

У середу, 26 лютого, на території України переважатиме суха погода без опадів, а температура повітря прогріється місцями до 14 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Завтра протягом дня у більшості областей України очікується +7+12 градусів, а на Півдні та Заході місцями до +14 градусів.

Трохи свіжіше буде на Харківщині, Сумщині і, що незвично, на Закарпатті, +4+7 градусів.

Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, завіватиме у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині.

На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним".

Деталі: В західній частині України пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Місцями невеликі опади - можливі у північній частині.

Переважну більшість території країни чекає суха погода.

У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, в окремих районах невеликий дощ.

Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2+5 градусів, вдень потепліє до +8+10 градусів.