Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Весняний подих: повітря прогріється до 14 градусів тепла

Вівторок, 25 лютого 2020, 10:48
Весняний подих: повітря прогріється до 14 градусів тепла

У середу, 26 лютого, на території України переважатиме суха погода без опадів, а температура повітря прогріється місцями до 14 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Завтра протягом дня у більшості областей України очікується +7+12 градусів, а на Півдні та Заході місцями до +14 градусів.

Трохи свіжіше буде на Харківщині, Сумщині і, що незвично, на Закарпатті, +4+7 градусів.

Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, завіватиме у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині.

На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним".

 

Деталі: В західній частині України пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Місцями невеликі опади - можливі у північній частині.

 

Переважну більшість території країни чекає суха погода.

У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, в окремих районах невеликий дощ.

Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2+5 градусів, вдень потепліє до +8+10 градусів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: