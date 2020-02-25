Весеннее дыхание: воздух прогреется до 14 градусов тепла

В среду, 26 февраля, на территории Украины будет преобладать сухая погода без осадков, а температура воздуха прогреется местами до 14 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +7+12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов.

Немного свежее будет на Харьковщине, Сумщине и, что необычно, на Закарпатье, +4+7 градусов.

Ветер с порывами до 15-20 м/с, то есть, штормовыми, в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской областях и Полтавщине.

На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным".

Детали: В западной части Украины пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Местами небольшие осадки - возможные в северной части.

Подавляющее большинство территории страны ждет сухая погода.

В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков, в отдельных районах небольшой дождь.

Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2+5 градусов, днем ​​потеплеет до +8+10 градусов.