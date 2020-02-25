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Зросла кількість постраждалих від наїзду авто на карнавальну ходу в Німеччині

Вівторок, 25 лютого 2020, 12:30
Зросла кількість постраждалих від наїзду авто на карнавальну ходу в Німеччині

Кількість людей, які постраждали після того, як автомобіль в’їхав у натовп під час карнавалу на заході Німеччини, збільшилася до 52 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

За офіційними даними поліції, вісімнадцять постраждалих в понеділок в інциденті у місті Фолькмарзен - це діти. Загалом у лікарні залишаються 35 осіб.

Поліція створила спеціальну веб-сторінку, куди свідки можуть надсилати фотографії чи відеозаписи інциденту. Також у мерії створений інформаційний центр для всіх, хто постраждав.

29-річний водій автомобіля затриманий і перебуває у лікарні. Мотиви нападу поки невідомі, але поліція схиляється до того, що політичного підґрунтя немає.

У понеділок ввечері також була заарештована друга людина, яка, як кажуть, знімала інцидент на відео. Поки не ясно, чи є затриманий підозрюваним чи свідком.

Теми: Німеччинанадзвичайна подія
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