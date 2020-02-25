Возросло число пострадавших от наезда авто на карнавальное шествие в Германии

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Вторник, 25 февраля 2020, 13:30

Количество людей, пострадавших после того, как автомобиль въехал в толпу во время карнавала на западе Германии, увеличилось до 52 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По официальным данным полиции, восемнадцать пострадавших в понедельник в инциденте в городе Фолькмарзен - это дети. Всего в больнице остаются 35 человек.

Полиция создала специальную веб-страницу, куда свидетели могут присылать фотографии или видеозаписи инцидента. Также в мэрии создан информационный центр для всех, кто пострадал.

29-летний водитель автомобиля задержан и находится в больнице. Мотивы нападения пока неизвестны, но полиция склоняется к тому, что политической подоплеки нет.

В понедельник вечером также был задержан второй человек, который, как говорят, снимал инцидент на видео. Пока не ясно, является ли задержанный подозреваемым или свидетелем.

Темы: Германия чрезвычайное происшествие


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