Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер 25 лютого у Каїрі на 92-му році життя.

Джерело: повідомляє BBC Україна

Деталі: Мубарак, який керував країною Північної Африки протягом 30 років до жорстокого повстання, пішов з життя у віці 91 року.

За інформацією Mirror, смерть настала через кілька днів після того, як його двох синів було виправдано в незаконній торгівлі акціями під час продажу банку.

Нагадаємо: Хосні Мубарак був четвертим президентом Єгипту і правив з 1981 по 2011 роки. Внаслідок народних протестів пішов у відставку.