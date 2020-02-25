Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

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Вторник, 25 февраля 2020, 14:00

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался 25 февраля в Каире на 92-м году жизни.

Источник: сообщает BBC Украина

Детали: Мубарак, правивший страной Северной Африки в течение 30 лет до жестокого восстания, ушел из жизни в возрасте 91 года.

По информации Mirror, смерть наступила через несколько дней после того, как его двое сыновей были оправданы в незаконной торговле акциями при продаже банка.

Напомним: Хосни Мубарак был четвертым президентом Египта и правил с 1981 по 2011 годы. Вследствие народных протестов ушел в отставку.

Темы: Египет


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