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В Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу

Вівторок, 25 лютого 2020, 13:16
В Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу

В Австрії підтвердили перші випадки зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомив губернатор федеральної землі Тироль Гюнтер Платтер, передає "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Повідомляється, що позитивний результат тесту на коронавірус виявився у двох людей. Зараз вони перебувають в одній злікарень Інсбрука з підвищеною температурою.

Влада Тироля  не надає додаткової інформації про заражених.

Відомо, що обом по 24 роки, вони мешканці Інсбрука, які нещодавно повернулися з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається найбільший в Італії спалах коронавірусу.

Раніше Австрія оголосила, що зупинятиме на кордоні з Італією всіх, у кого будуть підозри на зараження.

"Українська правда" в Threads

Теми: АвстріякоронавірусЄС
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