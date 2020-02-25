В Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу

В Австрії підтвердили перші випадки зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомив губернатор федеральної землі Тироль Гюнтер Платтер, передає "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Повідомляється, що позитивний результат тесту на коронавірус виявився у двох людей. Зараз вони перебувають в одній злікарень Інсбрука з підвищеною температурою.

Влада Тироля не надає додаткової інформації про заражених.

Відомо, що обом по 24 роки, вони мешканці Інсбрука, які нещодавно повернулися з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається найбільший в Італії спалах коронавірусу.

Раніше Австрія оголосила, що зупинятиме на кордоні з Італією всіх, у кого будуть підозри на зараження.