В Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

3477 просмотров
Вторник, 25 февраля 2020, 14:16

В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавируса нового типа.

Об этом сообщил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Сообщается, что положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой.

Власти Тироля не предоставляют дополнительной информации о зараженных.

Известно, что обоим по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса.

Ранее Австрия объявила, что будет останавливать на границе с Италией всех, у кого будут подозрения на заражение.

Темы: Австрия коронавирус ЕС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД 5 января 2020, 12:04
Австрия: консерваторы Курца договорились о коалиции с "Зелеными" 2 января 2020, 09:30
ЕЦБ забрал лицензию у "странного" австрийского банка, из-за отмывания украинских денег 20 ноября 2019, 17:28
Все новости
Главные новости
В Австрии подтвердили первые случаи коронавируса
Зеленский предлагает компании Ахметова приватизировать неприбыльные шахты
Зеленского на выборах готовы поддержать еще больше украинцев
Чорновол огласили подозрение: напала на человека на суде по Пашинскому
Все новости
интервью

Опыт ветерана: Денис Демин – от студента, через войну, к шефу пиццы в Pizza Veterano

тест

Как вода влияет на наше тело и жизнь?

Опыт

Как это – работать аптекаршей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів