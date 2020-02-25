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В Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

Вторник, 25 февраля 2020, 13:16
В Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавируса нового типа.

Об этом сообщил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Сообщается, что положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой.

Власти Тироля не предоставляют дополнительной информации о зараженных.

Известно, что обоим по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса.

Ранее Австрия объявила, что будет останавливать на границе с Италией всех, у кого будут подозрения на заражение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АвстриякоронавирусЕС
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