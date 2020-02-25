Коронавірус: перший випадок захворювання підтвердили у Хорватії

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Вівторок, 25 лютого 2020, 14:43

У Хорватії підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vecernji List.

"Під час засідання уряду ми отримали інформацію про першого пацієнта з коронавірусом" - сказав прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Він додав, що захворів молодий чоловік із Загреба. Повідомляється, що з 10 по 21 лютого він перебував у Мілані, адміністративного центру регіону Ломбардія, нині охопленого спалахом корона вірусу.

Повідомляється, що чоловіка ізолювали в інфекційній лікарні Загреба. Хвороба у нього протікає у легкій формі.

"З огляду на події в Італії ми забезпечимо, щоб всі компетентні служби були повністю підготовлені і активно протидіяли поширенню цього вірусу", - сказав Пленкович.

Нагадаємо, 25 лютого про перші підтверджені випадки зараження коронавірусом повідомили і в Австрії.

Теми: коронавірус Хорватія


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