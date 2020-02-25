Коронавирус: первый случай заболевания подтвердили в Хорватии

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Вторник, 25 февраля 2020, 14:43

В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vecernji List.

"Во время заседания правительства мы получили информацию о первом пациенте с коронавирусом", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Он добавил, что заболел молодой человек из Загреба. Сообщается, что с 10 по 21 февраля он находился в Милане, административном центре региона Ломбардия, сейчас охваченного вспышкой коронавируса.

Сообщается, что мужчину изолировали в инфекционной больнице Загреба. Болезнь у него протекает в легкой форме.

"Учитывая события в Италии, мы обеспечим, чтобы все компетентные службы были полностью подготовлены и активно противодействовали распространению этого вируса", - сказал Пленкович.

Напомним, 25 февраля о первых подтвержденных случаях заражения коронавирусом сообщили и в Австрии.

Темы: коронавирус Хорватия


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