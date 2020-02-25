У Чернівцях до інфекційної лікарні поклали жінку, яка повернулась з Італії

У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулась з Італії, її перевіряють на можливий коронавірус.

Джерело: заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "До Чернівецької обласної клінічної лікарні в інфекційне відділення госпіталізували жінку. Все, що мені відомо наразі, це те, що вона нещодавно повернулась з Італії. Медики її перевіряють".

Деталі: Вона додала, що поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус. Більш детальну інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Що передувало: Станом на 25 лютого, кількість випадків заражень новим коронавірусом в Італії 25 лютого сягнула 283. До їх числа входять 7 пацієнтів, які померли, та один, що одужав.