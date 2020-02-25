В Черновцах в инфекционную больницу положили женщину, которая вернулась из Италии

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Вторник, 25 февраля 2020, 15:59

В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, ее проверяют на возможный коронавирус.

Источник: заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют".

Детали: Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Темы: коронавирус Covid-2019


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