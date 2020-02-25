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В Черновцах в инфекционную больницу положили женщину, которая вернулась из Италии

Вторник, 25 февраля 2020, 14:59
В Черновцах в инфекционную больницу положили женщину, которая вернулась из Италии

В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, ее проверяют на возможный коронавирус.

Источник: заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют".

Детали: Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Что предшествовало: По состоянию на 25 февраля, количество случаев заражений новым коронавирусом в Италии 25 февраля достигло 283. В их число входят 7 пациентов, умерших, и один выздоровевший.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019
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