Підозра на коронавірус у закарпатця не підтвердилася

1304 перегляди
Вівторок, 25 лютого 2020, 16:20

У МОЗ повідомили, що у чоловіка, якого госпіталізували 24 лютого на Закарпатті, не підтвердилася підозра на новий коронавірус, але остаточних результатів аналізів ще чекають.

Джерело: заява в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігоря Кузіна на брифінгу у Нових Санжарах, Mukachevo.net

Пряма мова: "Після клінічного обстеження і проведення епідеміологічного обстеження, розслідування такого випадку було встановлено, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції, тому така підозра була знята.

Однак приклад Закарпаття продемонстрував доволі швидку реакцію як бригад швидкої допомоги, так і лікарняної мережі в цілому".

Деталі: Водночас, Кузін додав, що наразі результатів аналізів ще немає, тому говорити про конкретний діагноз можна буде лише після отримання результатів.

Він зазначив що аналізи, які взяли у госпіталізованого до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні, мають бути готові найближчим часом.

Крім того Кузін зауважив, що чоловік звернувся до лікарів після десятого дня від перших клінічних проявів. У нього підвищена температура, але не така як зазвичай у випадку захворювання новим коронавірусом.

Що було раніше: 24 лютого чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

Він розповів у лікарні, що три тижні тому контактував із громадянином Китаю в Угорщині.

Його помістили до ізолятору разом з дружиною та взяли всі аналізи для перевірки.

Теми: коронавірус Covid-2019 Закарпаття


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Чернівцях до інфекційної лікарні поклали жінку, яка повернулась з Італії 25 лютого 2020, 15:59
В МЗС розповіли, скільки українців хочуть евакуюватися з Хубею 25 лютого 2020, 15:05
Коронавірус: перший випадок захворювання підтвердили у Хорватії 25 лютого 2020, 14:43
Усі новини
Головні новини
Зеленський призначив куратором по трансформації вугільної галузі ексменеджера Ахметова
"Українська – для комедій": щодо продюсерки "1+1" порушили справу
Затриманих ФСБ українських рибалок звільнили
В Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу
Усі новини
Фотопроект

Як виглядає сон з татом, коли мами вже немає

Досвід

Як заткнути рот сексисту-жартівнику? 4 історії жінок, які змусять вас реготати

психологія

6 типів чоловіків, яких варто остерігатися