Підозра на коронавірус у закарпатця не підтвердилася

У МОЗ повідомили, що у чоловіка, якого госпіталізували 24 лютого на Закарпатті, не підтвердилася підозра на новий коронавірус, але остаточних результатів аналізів ще чекають.

Джерело: заява в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігоря Кузіна на брифінгу у Нових Санжарах, Mukachevo.net

Пряма мова: "Після клінічного обстеження і проведення епідеміологічного обстеження, розслідування такого випадку було встановлено, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції, тому така підозра була знята.

Однак приклад Закарпаття продемонстрував доволі швидку реакцію як бригад швидкої допомоги, так і лікарняної мережі в цілому".

Деталі: Водночас, Кузін додав, що наразі результатів аналізів ще немає, тому говорити про конкретний діагноз можна буде лише після отримання результатів.

Він зазначив що аналізи, які взяли у госпіталізованого до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні, мають бути готові найближчим часом.

Крім того Кузін зауважив, що чоловік звернувся до лікарів після десятого дня від перших клінічних проявів. У нього підвищена температура, але не така як зазвичай у випадку захворювання новим коронавірусом.

Що було раніше: 24 лютого чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

Він розповів у лікарні, що три тижні тому контактував із громадянином Китаю в Угорщині.

Його помістили до ізолятору разом з дружиною та взяли всі аналізи для перевірки.