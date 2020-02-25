Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозра на коронавірус у закарпатця не підтвердилася

Вівторок, 25 лютого 2020, 15:20
Підозра на коронавірус у закарпатця не підтвердилася

У МОЗ повідомили, що у чоловіка, якого госпіталізували 24 лютого на Закарпатті, не підтвердилася підозра на новий коронавірус, але остаточних результатів аналізів ще чекають.

Джерело: заява в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігоря Кузіна на брифінгу у Нових Санжарах, Mukachevo.net

Пряма мова: "Після клінічного обстеження і проведення епідеміологічного обстеження, розслідування такого випадку було встановлено, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції, тому така підозра була знята.

Однак приклад Закарпаття продемонстрував доволі швидку реакцію як бригад швидкої допомоги, так і лікарняної мережі в цілому".

Деталі: Водночас, Кузін додав, що наразі результатів аналізів ще немає, тому говорити про конкретний діагноз можна буде лише після отримання результатів.

Він зазначив що аналізи, які взяли у госпіталізованого до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні, мають бути готові найближчим часом.

Крім того Кузін зауважив, що чоловік звернувся до лікарів після десятого дня від перших клінічних проявів. У нього підвищена температура, але не така як зазвичай у випадку захворювання новим коронавірусом.

Що було раніше: 24 лютого чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

Він розповів у лікарні, що три тижні тому контактував із громадянином Китаю в Угорщині.

Його помістили до ізолятору разом з дружиною та взяли всі аналізи для перевірки.

Теми: коронавірусCovid-2019Закарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: