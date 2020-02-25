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Подозрение на коронавирус у закарпатца не подтвердилась

Вторник, 25 февраля 2020, 15:20
Подозрение на коронавирус у закарпатца не подтвердилась

В Минздраве сообщили, что у мужчины, которого госпитализировали 24 февраля на Закарпатье, не подтвердилось подозрение на новый коронавирус, но окончательных результатов анализов еще ждут.

Источник: заявление и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина на брифинге в Новых Санжарах, Mukachevo.net

Прямая речь: "После клинического обследования и проведения эпидемиологического обследования, расследования такого случая было установлено, что этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, поэтому такое подозрение было снято.

Однако пример Закарпатья продемонстрировал довольно быструю реакцию как бригад скорой помощи, так и больничной сети в целом".

Детали: В то же время, Кузин добавил, что пока результатов анализов еще нет, поэтому говорить о конкретном диагнозе можно будет только после их получения.

Он отметил, что анализы, которые взяли у госпитализированного в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы, должны быть готовы в ближайшее время.

Кроме того Кузин отметил, что мужчина обратился к врачам после 10-го дня от первых клинических проявлений. У него повышенная температура, но не так, как обычно, в случае заболевания новым коронавируса.

Что было раньше: 24 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.

Он рассказал в больнице, что три недели назад контактировал с гражданином Китая в Венгрии.

Его поместили в изолятор вместе с женой и взяли все анализы для проверки.

Темы: коронавирусCovid-2019Закарпатье
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