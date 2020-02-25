У Швейцарії – перший випадок зараження коронавірусом
У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.
Повідомляється, що у однієї людини тест на коронавірус виявився позитивним.
Додаткових подробиць про першого хворого органи охорони Швейцарії не надають.
Як відомо, великий спалах коронавірусу наразі спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.
Наразі зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.
25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.