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У Швейцарії – перший випадок зараження коронавірусом

Вівторок, 25 лютого 2020, 16:37
У Швейцарії – перший випадок зараження коронавірусом

У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Повідомляється, що у однієї людини тест на коронавірус виявився позитивним.

Додаткових подробиць про першого хворого органи охорони Швейцарії не надають.

Як відомо, великий спалах коронавірусу наразі спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Наразі зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.

25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Швейцарія
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