В Швейцарии – первый случай заражения коронавирусом

В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Сообщается, что у одного человека тест на коронавирус оказался положительным.

Дополнительных подробностей о первом больном органы охраны Швейцарии не предоставляют.

Как известно, крупная вспышка коронавируса сейчас наблюдается в соседней со Швейцарией Италии.

Сейчас зафиксировано более 280 случаев заболевания, в основном в северных регионах. Семь человек умерли.

25 февраля о первых случаях заболевания сообщили также Австрия и Хорватия.