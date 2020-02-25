В Швейцарии – первый случай заражения коронавирусом
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Вторник, 25 февраля 2020, 17:37
В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.
Сообщается, что у одного человека тест на коронавирус оказался положительным.
Дополнительных подробностей о первом больном органы охраны Швейцарии не предоставляют.
Как известно, крупная вспышка коронавируса сейчас наблюдается в соседней со Швейцарией Италии.
Сейчас зафиксировано более 280 случаев заболевания, в основном в северных регионах. Семь человек умерли.
25 февраля о первых случаях заболевания сообщили также Австрия и Хорватия.
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