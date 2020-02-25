Мільйон за посаду губернатора: затримали шахраїв, які прикривались "зв’язками у владі"

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Вівторок, 25 лютого 2020, 17:39

Правоохоронці викрили шахраїв, які посилаючись на зв’язки з найвищим керівництвом країни, обіцяли посади голів облдержадміністрацій в обмін на понад 4 мільйона доларів.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що 25 лютого ОГ спільно з СБУ та Нацполіцією затримали під час передачі 550 тис дол США групу осіб, які намагались заволодіти шахрайських шляхом грошовими коштами громадянина у сумі 1 млн 650 тис дол США за нібито сприяння у призначенні його на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації.

Вказані можливості зловмисник аргументували своїми зв’язками з президентом України, прем’єр-міністром, главою Офісу президента.

Цього ж дня правоохоронці затримали під час отримання першої частини грошових коштів у сумі 350 тис дол США чоловіка, який намагався виманити 3 млн 100 тис дол США в ыншого громадянина за нібито сприяння у призначенні його на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації начебто через своїх знайомих у владі.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора


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