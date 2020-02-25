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Миллион за пост губернатора: задержали мошенников, прикрывавшихся "связями во власти"

Вторник, 25 февраля 2020, 16:39
Миллион за пост губернатора: задержали мошенников, прикрывавшихся связями во власти

Правоохранители разоблачили мошенников, которые ссылаясь на связи с высшим руководством страны, обещали должности губернаторов в обмен на более 4 миллиона долларов.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что 25 февраля ОГ совместно с СБУ и Нацполицией задержали во время передачи 550 тыс долл США группу лиц, которые пытались завладеть мошеннических путем денежными средствами гражданина в сумме 1 млн 650 тыс долл США за якобы содействие в назначении его на должность председателя Житомирской областной государственной администрации.

Указанные возможности злоумышленник аргументировали своими связями с президентом Украины, премьер-министром, главой Офиса президента.

В этот же день правоохранители задержали при получении первой части денежных средств в сумме 350 тыс долл США мужчину, который пытался выманить мошенническим путем 3 млн 100 тыс долл США у еще одного гражданина за якобы содействие в назначении его на должность председателя Николаевской областной государственной администрации якобы через своих знакомых во власти.

Проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурора
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