У Рябошапки написали законопроєкт про е-судочинство

Офіс генерального прокурора розробив проєкт закону про запровадження системи електронного кримінального судочинства, який вже передали президенту на розгляд.

Джерело: Укрінформ із посиланням на виступ генпрокурора Руслана Рябошапки на форумі реформ у Києві

Пряма мова: "Зараз є пілотний проєкт між НАБУ, САП і ВАКС. Розробляється система електронного кримінального судочинства. Ми підготували законопроєкт. Сьогодні передав цей законопроєкт Президенту. Після того, як Офіс Президента відпрацює, у нас сподівання, що Президент внесе цей законопроєкт на розгляд парламенту".

Деталі: На думку Рябошапки, впровадження системи електронного кримінального судочинства значно зменшить обсяг паперової роботи.

Також за системи е-судочинства можливо пришвидшити рух матеріалів у рамках кримінального провадження та значно зменшити навантаження на людей, які працюють у системі кримінальної юстиції.

Як зазначає генпрокурор, система матиме додаткові функції, що допомагатиме втіленню учасників кримінально-процесуальних відносин їхніх прав: