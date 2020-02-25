У Рябошапки написали законопроєкт про е-судочинство

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Вівторок, 25 лютого 2020, 18:03

Офіс генерального прокурора розробив проєкт закону про запровадження системи електронного кримінального судочинства, який вже передали президенту на розгляд.

Джерело: Укрінформ із посиланням на виступ генпрокурора Руслана Рябошапки на форумі реформ у Києві

Пряма мова: "Зараз є пілотний проєкт між НАБУ, САП і ВАКС. Розробляється система електронного кримінального судочинства. Ми підготували законопроєкт. Сьогодні передав цей законопроєкт Президенту. Після того, як Офіс Президента відпрацює, у нас сподівання, що Президент внесе цей законопроєкт на розгляд парламенту".

Деталі: На думку Рябошапки, впровадження системи електронного кримінального судочинства значно зменшить обсяг паперової роботи.

Також за системи е-судочинства можливо пришвидшити рух матеріалів у рамках кримінального провадження та значно зменшити навантаження на людей, які працюють у системі кримінальної юстиції.

Як зазначає генпрокурор, система матиме додаткові функції, що допомагатиме втіленню учасників кримінально-процесуальних відносин їхніх прав:

  •       подача заяв і скарг до судів в електронному вигляді через офіційний портал;
  •       ознайомлення з судовими рішеннями в електронному вигляді через особистий кабінет на офіційному сайті відповідного суду;
  •       дача свідчень без безпосередньо особистої участі в судовому засіданні.

Теми: Офіс генпрокурора законодавство суд


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