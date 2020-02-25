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У Рябошапки написали законопроект об е-судопроизводстве

Вторник, 25 февраля 2020, 17:03
У Рябошапки написали законопроект об е-судопроизводстве

Офис генерального прокурора разработал проект закона о введении системы электронного уголовного судопроизводства, который передали президенту на рассмотрение.

Источник: Укринформ со ссылкой на выступление генпрокурора Руслана Рябошапки на форуме реформ в Киеве

Прямая речь: "Сейчас есть пилотный проект между НАБУ, САП и ВАКС. Разрабатывается система электронного уголовного судопроизводства. Мы подготовили законопроект. Сегодня передал этот законопроект президенту. После того, как Офис президента отработает, у нас надежда, что президент внесет этот законопроект на рассмотрение парламента ".

Детали: По мнению Рябошапки, внедрение системы электронного уголовного судопроизводства значительно уменьшит объем бумажной работы.

Также при системе электронного судопроизводства возможно ускорить движение материалов в рамках уголовного производства и значительно уменьшить нагрузку на людей, которые работают в системе уголовной юстиции.

Как отмечает генпрокурор, система будет иметь дополнительные функции, помогать участникам уголовно-процессуальных отношений реализовать свои права:

  • Подача заявлений и жалоб в суды в электронном виде через официальный портал;
  • Ознакомление с судебными решениями в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте соответствующего суда;
  • Дача показаний без непосредственно личного участия в судебном заседании.

Темы: Офис генпрокуроразаконодательствосуд
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