Зеркаль: Путін змінює Конституцію, щоб не віддати Крим навіть після смерті

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Вівторок, 25 лютого 2020, 18:38

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що президент РФ Владімір Путін зараз готує конституційні зміни, аби його наступникам було складно віддати Крим.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Зеркаль вважає, що конституційні зміни, які зараз готує РФ, і які мають дозволити їй ігнорувати рішення міжнародних судів, стосуються виключно Криму.

"Я вважаю, що цією реформою Путін закладає такий собі "заповіт" для наступників про те, що Крим не можна віддавати", - зазначила Олена Зеркаль.

"Путін розуміє, що він не вічний, хоч і намагається здаватися таким собі "чахликом невмирущим". Він розуміє, що його наступники колись постануть перед питанням: що ж робити з Кримом?", - додала вона.

Зеркаль підкреслила, що зміна Конституції ускладнить повернення Криму, оскільки наступникам Путіна доведеться змінювати для цього Основний закон.

"Але ми все одно переконані, що це колись станеться", - впевнена Зеркаль.

Детальніше читайте у інтерв’ю: Олена Зеркаль: Маємо нарешті зрозуміти, що почалася інша ера відносин з Росією

Теми: Путін Крим Конституція


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