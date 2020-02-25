Зеркаль: Путин меняет Конституцию, чтобы не отдать Крым даже после смерти

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Вторник, 25 февраля 2020, 18:38

Бывшая заместитель главы МИД Елена Зеркаль считает, что президент РФ Владимир Путин сейчас готовит конституционные изменения, чтобы его преемникам было сложно отдать Крым.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Зеркаль считает, что конституционные изменения, которые сейчас готовит РФ, и которые должны разрешить ей игнорировать решения международных судов, касаются исключительно Крыма.

"Я считаю, что этой реформой Путин закладывает некое "завещание" для преемников о том, что Крым нельзя отдавать", - отметила Елена Зеокаль.

"Путин понимает, что он не вечен, хотя и пытается казаться таким себе "кощеем бессмертным". Он понимает, что его преемники когда-то предстанут перед вопросом: что же делать с Крымом?", - добавила она.

Зеркаль подчеркнула, что изменение Конституции усложнит возвращения Крыма, поскольку преемникам Путина придется менять для этого Основной закон.

"Но мы все равно убеждены, что это когда-нибудь случится", - уверена Зеркаль.

Подробнее читайте в интервью: "Елена Зеркаль: Мы должны наконец понять, что началась другая эра отношений с Россией"

Темы: Путин Крым Конституция


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