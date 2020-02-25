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Порошенко хоче покарати ОПЗЖ за заяви про змову з Обамою

Вівторок, 25 лютого 2020, 17:47
Порошенко хоче покарати ОПЗЖ за заяви про змову з Обамою

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо народних депутатів ОПЗЖ, зокрема, Рената Кузьміна, Миколи Скорика, Юрія Загороднього, Нестора Шуфрича, за неправдиве повідомлення про злочин.

Джерело: адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, якого цитує пресслужба "Європейської Солідарності"

Деталі: 17 грудня 2019 року група народних депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" подали до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на $100 млрд колишнім президентом США Бараком Обамою та п'ятим президентом Петром Порошенком.

Також вони просили перевірити захоплення влади в України ексадміністрацією Обами та, як зазначено у заяві, "її агентурною мережею на чолі з Порошенком".

Головань запевняє, що жодних фактів ця заява не містить, а її автори таким чином мали на меті ввести в оману детективів НАБУ. Також, на думку адвоката, дії нардепів ОПЗЖ не лише підривають авторитет України на зовнішній арені, а й носять ознаки втручання у виборчу кампанію в США. 

Пряма мова Голованя: "Це – безпідставне та неправдиве звинувачення у вчиненні правопорушень, які є не підтвердженими, а саме гіпотетичне припущення, здійснене опонентом демократичної партії США, ймовірно, в рамках внутрішньополітичної передвиборчої  боротьби за посаду президента США".

 

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораПорошенкоОПЗЖ
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