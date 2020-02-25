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Порошенко хочет наказать ОПЗЖ за заявления о заговоре с Обамой

Вторник, 25 февраля 2020, 17:47
Порошенко хочет наказать ОПЗЖ за заявления о заговоре с Обамой

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении народных депутатов ОПЗЖ, в частности, Рената Кузьмина, Николая Скорика, Юрий Загородний, Нестора Шуфрича, за ложное сообщение о преступлении.

Источник: адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, которого цитирует пресс-служба "Европейской Солидарности"

Детали: 17 декабря 2019 года группа народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограбление Украины на $100 млрд бывшим президентом США Бараком Обамой и пятым президентом Петром Порошенко.

Также они просили проверить захват власти в Украине экс-администрацией Обамы и, как указано в заявлении, "ее агентурной сетью во главе с Порошенко".

Головань уверяет, что никаких фактов это заявление не содержит, а ее авторы таким образом имели целью ввести в заблуждение детективов НАБУ. Также, по мнению адвоката, действия нардепов ОПЗЖ не только подрывают авторитет Украины на внешней арене, но и носят признаки вмешательства в избирательную кампанию в США.

Прямая речь Голованя: "Это - безосновательное и ложное обвинение в совершении преступлений, которые являются не подтвержденными, а именно гипотетическое предположение, совершенное оппонентом демократической партии США, вероятно, в рамках внутриполитической предвыборной борьбы за пост президента США".

 

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораПорошенкоОПЗЖ
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