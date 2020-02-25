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Омбудсмен шукає затриману окупантами "за держзраду" українку

Вівторок, 25 лютого 2020, 18:19
Українку затримали ще в листопаді 2019 року

З початку лютого 2020 року немає офіційного підтвердження де саме на території Росії утримують незаконно ув’язнену громадянку України Галину Довгополу.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Деталі: Галину Довгополу 27 листопада 2019 року незаконно затримали силовики РФ на тимчасово окупованій території Криму, а згодом заарештували за ніби то державну зраду.

Останнє відоме місце утримання громадянки України – "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для підтвердження місцеперебування Довгополої, а також перевірити дотримання прав, адже рідним та адвокатам досі не вдалося дізнатися про стан її здоров’я, забезпечення правовою та медичною допомогою.

Українська правда
Теми: РосіязаручникиКримправа людини
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