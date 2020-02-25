Омбудсмен шукає затриману окупантами "за держзраду" українку
Вівторок, 25 лютого 2020, 18:19
З початку лютого 2020 року немає офіційного підтвердження де саме на території Росії утримують незаконно ув’язнену громадянку України Галину Довгополу.
Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook
Деталі: Галину Довгополу 27 листопада 2019 року незаконно затримали силовики РФ на тимчасово окупованій території Криму, а згодом заарештували за ніби то державну зраду.
Останнє відоме місце утримання громадянки України – "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".
Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для підтвердження місцеперебування Довгополої, а також перевірити дотримання прав, адже рідним та адвокатам досі не вдалося дізнатися про стан її здоров’я, забезпечення правовою та медичною допомогою.
Українська правда