Омбудсмен шукає затриману окупантами "за держзраду" українку

662 перегляди
Вівторок, 25 лютого 2020, 19:19
Українку затримали ще в листопаді 2019 року

З початку лютого 2020 року немає офіційного підтвердження де саме на території Росії утримують незаконно ув’язнену громадянку України Галину Довгополу.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Деталі: Галину Довгополу 27 листопада 2019 року незаконно затримали силовики РФ на тимчасово окупованій території Криму, а згодом заарештували за ніби то державну зраду.

Останнє відоме місце утримання громадянки України – "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для підтвердження місцеперебування Довгополої, а також перевірити дотримання прав, адже рідним та адвокатам досі не вдалося дізнатися про стан її здоров’я, забезпечення правовою та медичною допомогою.

Українська правда
Теми: Росія заручники Крим права людини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Нових Санжарах Кремль побачив, як створити хаос в Україні – Зеркаль 25 лютого 2020, 19:14
В окупованому Росією Криму "свідку Єгови" з Джанкоя дають 7 років в’язниці 25 лютого 2020, 18:59
Росія не запрошувала Зеленського на парад – Офіс президента 25 лютого 2020, 15:38
Усі новини
Головні новини
УЄФА відсторонила "динамівця" Бєсєдіна від футболу на рік
Зеленський призначив куратором по трансформації вугільної галузі ексменеджера Ахметова
"Українська – для комедій": щодо продюсерки "1+1" порушили справу
Затриманих ФСБ українських рибалок звільнили
Усі новини
Відео

"Будь леді, казали вони": Сильний феміністичний маніфест підірвав мережу

Досвід

Як скролити соцмережі з користю

Культура

Як українці святкували останній тиждень перед великим постом