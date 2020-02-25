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Омбудсмен ищет задержанную оккупантами "за госизмену" украинку

Вторник, 25 февраля 2020, 18:19
Украинку задержали еще в ноябре 2019 года

С начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории России удерживают незаконно заключенную гражданку Украины Галину Довгополу.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Детали: Галину Довгополу 27 ноября 2019 года незаконно задержали силовики РФ на временно оккупированной территории Крыма, а впоследствии арестовали за якобы государственную измену.

Последнее известное место содержания гражданки Украины - "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Довгополой, а также проверить соблюдение прав, ведь родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья и обеспечении правовой и медицинской помощью.

Украинская правда
Темы: РосcиязаложникиКрымправа человека
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