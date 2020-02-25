Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеркаль поділилась очікуваннями від суду по MH17 у Нідерландах

Вівторок, 25 лютого 2020, 19:00
Зеркаль поділилась очікуваннями від суду по MH17 у Нідерландах

Колишня заступниця глави МЗС і кураторка кількох міжнародних процесів "Україна проти Росії" Олена Зеркаль вважає, що судовий процес по МН17, який почнеться 9 березня у Нідерландах, може довести вину вищого керівництва Росії.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Суд буде розглядати, по суті, участь фізичних осіб у цій трагедії, але ті чотири прізвища, які лунають зараз – це тільки початок, верхівка айсберга", - сказала Зеркаль.

На запитання, чи може суд довести вину вищого керівництва Росії, Зеркаль відповіла: "Цілком можливо".

"Бук" не може стріляти самостійно без того, щоб йому надали наказ. Ракетна установка не може просто поїхати "в гості" в Снєжноє. Я не думаю, що цей процес дійде до самого Путіна. Але, на мою думку, військове керівництво цілком може з’явитися у цьому процесі", - зазначила вона.

Зеркаль також прокоментувала видачу Росії Цемаха, зазначивши, що втрата такого корисного свідка має негативний наслідок для процесу і "загалом погано свідчить про нашу готовність до співпраці".

Читайте також: MH17: Нідерланди відмовили РФ у праві судити громадян РФ, звинувачених у збитті літака

Як відомо, перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 розтягнеться на 25 тижнів.

Детальніше в інтерв’ю: Олена Зеркаль: Маємо нарешті зрозуміти, що почалася інша ера відносин з Росією

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17Нідерландисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: