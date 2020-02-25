Зеркаль поділилась очікуваннями від суду по MH17 у Нідерландах

Колишня заступниця глави МЗС і кураторка кількох міжнародних процесів "Україна проти Росії" Олена Зеркаль вважає, що судовий процес по МН17, який почнеться 9 березня у Нідерландах, може довести вину вищого керівництва Росії.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Суд буде розглядати, по суті, участь фізичних осіб у цій трагедії, але ті чотири прізвища, які лунають зараз – це тільки початок, верхівка айсберга", - сказала Зеркаль.

На запитання, чи може суд довести вину вищого керівництва Росії, Зеркаль відповіла: "Цілком можливо".

"Бук" не може стріляти самостійно без того, щоб йому надали наказ. Ракетна установка не може просто поїхати "в гості" в Снєжноє. Я не думаю, що цей процес дійде до самого Путіна. Але, на мою думку, військове керівництво цілком може з’явитися у цьому процесі", - зазначила вона.

Зеркаль також прокоментувала видачу Росії Цемаха, зазначивши, що втрата такого корисного свідка має негативний наслідок для процесу і "загалом погано свідчить про нашу готовність до співпраці".

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Як відомо, перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 розтягнеться на 25 тижнів.

Детальніше в інтерв’ю: Олена Зеркаль: Маємо нарешті зрозуміти, що почалася інша ера відносин з Росією