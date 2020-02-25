Зеркаль поделилась ожиданиями от суда по MH17 в Нидерландах

Бывшая заместитель главы МИД и куратор нескольких международных процессов "Украина против России" Елена Зеркаль считает, что судебный процесс по МН17, который начнется 9 марта в Нидерландах, может доказать вину высшего руководства России.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Суд будет рассматривать, по сути, участие физических лиц в этой трагедии, но те четыре фамилии, которые звучат сейчас - это только начало, верхушка айсберга", - сказала Зеркаль.

На вопрос, может ли суд доказать вину высшего руководства России, Зеркаль ответила: "Вполне возможно".

"Бук" не может стрелять самостоятельно без того, чтобы ему предоставили приказ. Ракетная установка не может просто поехать "в гости" в Снежное. Я не думаю, что этот процесс дойдет до самого Путина. Но, по моему мнению, военное руководство вполне может появиться в этом процессе", - отметила она.

Зеркаль также прокомментировала выдачу России Цемаха, отметив, что потеря такого полезного свидетеля имеет негативное последствие для процесса и "в целом плохо свидетельствует о нашей готовности к сотрудничеству".

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Как известно, первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.

Ожидается, что суд над подозреваемыми в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 растянется на 25 недель.

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