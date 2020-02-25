Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеркаль поделилась ожиданиями от суда по MH17 в Нидерландах

Вторник, 25 февраля 2020, 19:00
Зеркаль поделилась ожиданиями от суда по MH17 в Нидерландах

Бывшая заместитель главы МИД и куратор нескольких международных процессов "Украина против России" Елена Зеркаль считает, что судебный процесс по МН17, который начнется 9 марта в Нидерландах, может доказать вину высшего руководства России.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Суд будет рассматривать, по сути, участие физических лиц в этой трагедии, но те четыре фамилии, которые звучат сейчас - это только начало, верхушка айсберга", - сказала Зеркаль.

На вопрос, может ли суд доказать вину высшего руководства России, Зеркаль ответила: "Вполне возможно".

"Бук" не может стрелять самостоятельно без того, чтобы ему предоставили приказ. Ракетная установка не может просто поехать "в гости" в Снежное. Я не думаю, что этот процесс дойдет до самого Путина. Но, по моему мнению, военное руководство вполне может появиться в этом процессе", - отметила она.

Зеркаль также прокомментировала выдачу России Цемаха, отметив, что потеря такого полезного свидетеля имеет негативное последствие для процесса и "в целом плохо свидетельствует о нашей готовности к сотрудничеству".

Читайте также: MH17: Нидерланды отказали РФ в праве судить граждан РФ, обвиняемых в сбивании самолета

Как известно, первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.

Ожидается, что суд над подозреваемыми в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 растянется на 25 недель.

Подробнее читайте в интервью: "Елена Зеркаль: Мы должны наконец понять, что началась другая эра отношений с Россией"

Темы: MH17Нидерландысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
MH17
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: