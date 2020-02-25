Зеленський провів ротації у керівництві десятьох РДА

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Вівторок, 25 лютого 2020, 22:56

Президент Володимир Зеленський призначив очільників десяти районних держадміністрацій.

Джерело: розпорядження

Деталі: Головою Коропської РДА Чернігівської області став Василь Жук, 

Хмельницької (Хмельницька область) – Артем Багінський, 

Устинівської (Кіровоградська область) – Максим Собко, 

Переяслав-Хмельницької (Київська область) – Сергій Дяченко, 

Веселівської (Запорізька область) – Віталій Гура.

Зеленський звільнив іще п’ятьох голів РДА у зв’язку із закінченням строку повноважень і призначив нових очільників.

Головою Зміївської РДА Харківської області став Павло Голодніков,

Пирятинської (Полтавська область) – Анатолій Зайцев,

Гребінківської (Полтавська область) – Олександр Князєв,

Бобринецької (Кіровоградська область) – Андрій Жила,

Куликівської (Чернігівська область) – Петро Єрко.

Українська правда
Теми: Зеленський РДА


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