Зеленський провів ротації у керівництві десятьох РДА
Президент Володимир Зеленський призначив очільників десяти районних держадміністрацій.
Джерело: розпорядження
Деталі: Головою Коропської РДА Чернігівської області став Василь Жук,
Хмельницької (Хмельницька область) – Артем Багінський,
Устинівської (Кіровоградська область) – Максим Собко,
Переяслав-Хмельницької (Київська область) – Сергій Дяченко,
Веселівської (Запорізька область) – Віталій Гура.
Зеленський звільнив іще п’ятьох голів РДА у зв’язку із закінченням строку повноважень і призначив нових очільників.
Головою Зміївської РДА Харківської області став Павло Голодніков,
Пирятинської (Полтавська область) – Анатолій Зайцев,
Гребінківської (Полтавська область) – Олександр Князєв,
Бобринецької (Кіровоградська область) – Андрій Жила,
Куликівської (Чернігівська область) – Петро Єрко.