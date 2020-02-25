Зеленский провел ротации в руководстве десяти РГА
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Вторник, 25 февраля 2020, 22:56
Президент Владимир Зеленский назначил руководителей десяти районных госадминистраций.
Источник: распоряжения
Детали: Председателем Коропской РГА Черниговской области стал Василий Жук,
Хмельницкой (Хмельницкой обл.) – Артем Багинский,
Устиновской (Кировоградской обл.) – Максим Собко,
Переяслав-Хмельницкой (Киевской обл.) – Сергей Дьяченко,
Веселовской (Запорожской обл.) – Виталий Гура.
Зеленский уволил еще пятерых глав РГА в связи с истечением срока полномочий и назначил новых руководителей.
Председателем Змиевской РГА Харьковской области стал Павел Голодников,
Пирятинской (Полтавской обл.) – Анатолий Зайцев,
Гребенковской (Полтавской обл.) – Александр Князев,
Бобринецкой (Кировоградской обл.) – Андрей Жила,
Куликовской (Черниговской обл.) – Петр Ерко.
Украинская правда
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