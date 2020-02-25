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Зеленский провел ротации в руководстве десяти РГА

Вторник, 25 февраля 2020, 21:56
Зеленский провел ротации в руководстве десяти РГА

Президент Владимир Зеленский назначил руководителей десяти районных госадминистраций.

Источник: распоряжения

Детали: Председателем Коропской РГА Черниговской области стал Василий Жук,

Хмельницкой (Хмельницкой обл.) – Артем Багинский,

Устиновской (Кировоградской обл.) – Максим Собко,

Переяслав-Хмельницкой (Киевской обл.) – Сергей Дьяченко,

Веселовской (Запорожской обл.) – Виталий Гура.

Зеленский уволил еще пятерых глав РГА в связи с истечением срока полномочий и назначил новых руководителей.

Председателем Змиевской РГА Харьковской области стал Павел Голодников,

Пирятинской (Полтавской обл.) – Анатолий Зайцев,

Гребенковской (Полтавской обл.) – Александр Князев,

Бобринецкой (Кировоградской обл.) – Андрей Жила,

Куликовской (Черниговской обл.) – Петр Ерко.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийРГА
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