Зеленский провел ротации в руководстве десяти РГА

Президент Владимир Зеленский назначил руководителей десяти районных госадминистраций.

Источник: распоряжения

Детали: Председателем Коропской РГА Черниговской области стал Василий Жук,

Хмельницкой (Хмельницкой обл.) – Артем Багинский,

Устиновской (Кировоградской обл.) – Максим Собко,

Переяслав-Хмельницкой (Киевской обл.) – Сергей Дьяченко,

Веселовской (Запорожской обл.) – Виталий Гура.

Зеленский уволил еще пятерых глав РГА в связи с истечением срока полномочий и назначил новых руководителей.

Председателем Змиевской РГА Харьковской области стал Павел Голодников,

Пирятинской (Полтавской обл.) – Анатолий Зайцев,

Гребенковской (Полтавской обл.) – Александр Князев,

Бобринецкой (Кировоградской обл.) – Андрей Жила,

Куликовской (Черниговской обл.) – Петр Ерко.