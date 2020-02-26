Ліга Чемпіонів. Баварія розбила Челсі, Наполі та Барселона зіграли внічию

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Середа, 26 лютого 2020, 00:07

У першому матчі 1/8 фіналу мюнхенська Баварія не мала проблем у грі в Лондоні з місцевим Челсі.

Поєдинок, що пройшов у вівторок 25 лютого, завершився розгромом Челсі з рахунком 3:0. Ще в першому таймі цього двобою німецька команда мала забивати кілька м'ячів. В одному з моментів після удару Томаса Мюллера м`яч влучив у поперечку воріт. Після удару Роберта Левандовськи Челсі виручив воротар Віллі Кабальєро.

Під завершення тайму знову був момент у Мюллера, але той не влучив у ворота з вигідної позиції. На 43-й хвилині удар від Маркоса Алонсо взяв Мануль Нойєр.

У другому таймі стався повний розгром "синіх". На 51 та 54 хвилинах двічі ворота Челсі пробив Серж Гнабрі. На 76-й хвилині рахунок став 3:0. Свій гол забив Левандовськи після ще однієї помилки захисту лондонської команди - 3:0.

В іншому матчі Наполі та Барселона в Неаполі зіграли внічию 1:1. У першому таймі каталонська команда хоча й мала перевагу у володінні м'ячем (32% на 68%), але не зуміла нічого створити біля воріт Наполі. У команди Мессі не було жодного удару у площину воріт.

Господарі поля надійно оборонялися і провели кілька атак, одна з яких завершилася голом. На 30-ій хвилині Дріз Мертенс класним ударом з лінії штрафного відправив м`яча у верхній кут воріт Барселони - 1:0.

На 42-й хвилині бив грек Костас Манолас, але не влучив по воротах з метрів шести. На 57-й хвилині іспанці відігралися. Забив за Барселону Антоніо Грізманн - 1:1.

Після голу гостей гра стала цікавішою, але моментів знову було більше в Наполі. Двічі тер Штеген рятував свою команду після небезпечних ударів Хосе Кальєхона та Лоренцо Інсіньє. На 89-й хвилині Барса залишилися в меншості, коли був вилучений Артуро Відаль. У результаті Барселона на перемогу не награла, а Наполі може бути засмучений таким результатом.

Українська правда
Теми: футбол спорт


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