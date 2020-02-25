Лига Чемпионов. Бавария разбила Челси, Наполи и Барселона сыграли вничью

В первом матче 1/8 финала у мюнхенской Баварии не было проблем в игре в Лондоне с местным Челси.

Поединок, прошедший во вторник 25 февраля, завершился разгромом Челси со счетом 3:0. Еще в первом тайме этого поединка немецкая команда должна была забивать несколько мячей. В одном из моментов после удара Томаса Мюллера мяч попал в перекладину ворот. После удара Роберта Левандовски Челси выручил вратарь Вилли Кабальеро.

Под конец тайма снова был момент у Мюллера, но тот не попал в ворота из выгодной позиции. На 43-й минуте удар Маркоса Алонсо взял Мануль Нойер.

Во втором тайме произошел полный разгром "синих". На 51 и 54 минутах дважды ворота Челси пробил Серж Гнабри. На 76-й минуте счет стал 3:0. Свой гол забил Левандовски после еще одной ошибки защиты лондонской команды - 3:0.

В другом матче Наполи и Барселона в Неаполе сыграли вничью 1:1. В первом тайме каталонская команда хотя и имела преимущество во владении мячом (32% на 68%), но не сумела ничего создать у ворот Наполи. У команды Месси не было ни одного удара в створ ворот.

Хозяева поля надежно оборонялись и провели несколько атак, одна из которых завершилась голом. На тридцатой минуте Дриз Мартинес классным ударом с линии штрафной отправил мяч в верхний угол ворот Барселоны - 1:0.

На 42-й минуте бил грек Манолас, но не попал по воротам метров с шести. На 57-й минуте испанцы отыгрались. Забил за Барселону Антонио Гризманн - 1:1.

После гола гостей игра стала интереснее, но моментов снова было больше в Наполи. Дважды тер Штеген спасал свою команду после опасных ударов Хосе Кальехон и Инсинье. На 89-й минуте Барса осталась в меньшинстве, когда был удален Артуро Видаль. В результате Барселона на победу не наиграла, а Наполи может быть расстроен таким результатом.