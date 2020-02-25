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США ввели нові санкції проти Китаю, РФ, Іраку та Туреччини

Вівторок, 25 лютого 2020, 23:34
США ввели нові санкції проти Китаю, РФ, Іраку та Туреччини

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 13 юридичних та фізичних осіб у Китаї, Іраку, Росії та Туреччині.

Джерело: заява Держдепу

Деталі: Санкції вводяться відповідно до Закону про непоширення ядерної зброї в Ірані, КНДР та Сирії. Вони включають обмеження проти 5-ти юридичних/фізичних осіб в Китаї та Туреччині. Водночас у заяві не вказано проти яких саме компаній чи осіб з Росії та Іраку запроваджують обмеження. 

Таким чином США хочуть покарати держави, які підтримують ракетну програму Ірану. Зазначається, що Сполучені Штати будуть використовувати всі доступні засоби, щоб завадити Ірану нарощувати свій ракетний потенціал.

Відповідним компаніям та фізичним особам обмежать можливість брати участь у державних закупівлях Штатів та займатись експортом. 

Нагадаємо:

  • Ісламська республіка Іран залишиться учасником багатосторонньої "ядерної домовленості", незважаючи на заяви про вихід із неї.  

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СШАсанкціїРосіяКитайядерна зброя
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